Auch der zwischenzeitlich aufwertende Dollar konnte dem Goldpreis am Donnerstag wenig anhaben, obwohl eine teurere US-Währung am Goldmarkt meist für Belastung sorgt. Ausschlaggebend dafür sind Wechselkurseffekte. Expertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank spricht deshalb von «Teflon-Gold», an dem zurzeit einiges abperle.