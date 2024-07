Der Goldpreis hat am Donnerstag von der Aussicht auf sinkende US-Zinsen profitiert. Am Nachmittag kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis zu 2.413 US-Dollar und damit so viel wie seit Mitte Mai nicht mehr. Im Tagesvergleich ergaben sich Kursgewinne von etwas mehr als 40 Dollar oder rund 1,5 Prozent. Auch der Preis von Silber, das oft als der «kleine Bruder» von Gold bezeichnet wird, legte zu.