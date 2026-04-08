So war der Goldpreis im März deutlich gefallen. Vor allem die Erwartung, dass in den USA die erwarteten Leitzinssenkungen ausbleiben könnten, hatte den Goldpreis belastet. Es wurde angesichts steigender Energiepreise und wachsender Inflationsgefahren sogar über Zinserhöhungen spekuliert. Gold wirft keine Zinsen ab und höhere Leitzinsen machen Gold daher unattraktiver. Vor dem Beginn des Krieges hatte der Preis noch bei über 5.000 Dollar gelegen.