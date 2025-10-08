Allein in diesen acht Handelstagen zog der Goldpreis um rund 300 Dollar oder knapp acht Prozent an. Eine für das Edelmetall ungewöhnlich rasante Bewegung nach oben. Seit Ende 2024 verteuerte sich das Edelmetall bereits um rund 54 Prozent und steuert auf den höchsten Anstieg in einem Jahr seit 1979 zu. Es schnitt damit zudem im laufenden Jahr deutlich besser ab als viele andere Anlageklassen. Gold gilt bei vielen Investoren als sogenannter «sicherer Hafen» in politisch unsicheren Zeiten sowie bei einer hohen Verschuldung von Staaten.