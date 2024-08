Der Goldpreis ist am Mittwoch gestiegen und hat sich vor wichtigen US-Inflationsdaten dem Rekordhoch angenähert. An der Börse in London kletterte die Notierung am Vormittag bis auf 2478 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Das ist etwa ein halbes Prozent mehr als am Vortag. Zuletzt hatte der Goldpreis Mitte Juli bei 2483 Dollar ein Rekordhoch erreicht.