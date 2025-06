Der Goldpreis ist am Donnerstag weiter gestiegen. Am frühen Morgen kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise 3.377 US-Dollar. Am Vortag wurde das Edelmetall noch etwa 60 Dollar tiefer gehandelt. Mit dem jüngsten Anstieg nähert sich der Goldpreis wieder dem Rekordhoch, das im April bei 3.500 Dollar erreicht worden war. Zuletzt ist der Goldpreis mit 3.361 Dollar wieder etwas zurückgefallen.