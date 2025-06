Der Goldpreis hat am Donnerstag weiter zugelegt. Zeitweise stieg die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London über 3.400 US-Dollar und damit in Richtung des Rekordhochs, das zuletzt im April bei 3.500 Dollar erreicht worden war. Nachdem der Preis für das Edelmetall ein Tageshoch bei 3.403 Dollar erreicht hatte, fiel die Notierung am Nachmittag aber wieder auf 3.378 Dollar zurück und damit etwa auf das Niveau vom Vortag.