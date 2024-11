Der Goldpreis hat am Montag den Höhenflug der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Nach fünf Handelstagen in Folge mit Kursgewinnen ist die Notierung zu Beginn der Woche unter Druck geraten. An der Börse in London wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) im Mittagshandel bei 2.688 US-Dollar gehandelt und damit etwa 28 Dollar tiefer als am Freitag.