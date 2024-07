Wie geplant beendet die Schweizer Armee ihren Einsatz im Rahmen der Katastrophenhilfe am Mittwoch. Die Truppe wird das Material an die Logistikbasis der Armee zurückschicken. Insgesamt waren 157 Armeeangehörige seit Anfang vergangener Woche im ganzen Kanton im Einsatz, hauptsächlich in Saas-Grund, im Goms und im Val d'Anniviers, um Schutt wegzuräumen.