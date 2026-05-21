Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden insgesamt 300'000 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die Zahl der ausstehenden Anteile auf 3,0 Millionen. Die neuen Anteile sollen per 29. Mai 2026 an der SIX Swiss Exchange im Standard für kollektive Kapitalanlagen kotiert und zum Handel zugelassen werden.