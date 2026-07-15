Zur Sprache kam auch immer wieder die Nachwahl im Bezirk Clacton, bei der Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage nach einem politischen Manöver antritt, um sich wieder ins Parlament wählen zu lassen. Weil alle grösseren Parteien sich weigern, Kandidaten aufzustellen, könnte sein grösster Konkurrent ein Komiker werden: Count Binface, auf Deutsch etwa «Graf Mülltonnengesicht» alias Jon Harvey. Ein Abgeordneter sagte, einer der Kandidaten habe nur Ideen für die Mülltonne - und der andere sei Count Binface./mj/DP/mis