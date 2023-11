Der amerikanische Reifenhersteller Goodyear will sein Werk in Fulda, Deutschland schliessen, rund 1050 Jobs in der Produktion sollen gestrichen werden. «Dies ist eine schwierige, aber notwendige Entscheidung, um Überkapazitäten zu reduzieren und unsere Produktionsstruktur mit der Nachfrage in Einklang zu bringen», teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Auch die Reifenproduktion im Werk Fürstenwalde in Brandenburg soll bis Ende 2027 schrittweise eingestellt werden. Davon wären 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen.

16.11.2023 16:29