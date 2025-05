Auch im KI-Modus waren am Bildschirmrand gegen Geld platzierte Links von Werbekunden zu sehen - die Werbeerlöse müssen schliesslich weiter fliessen. Den Branchenanalysten Gene Munster machte das skeptisch: «Ich glaube nicht, dass eine in Werbung eingewickelte einfache Antwort das ist, was die Verbraucher wollen.»