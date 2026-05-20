KI-Inhalte besser erkennen

Google macht es - zunächst in der App für die hauseigene KI-Software Gemini, später auch in der Suche und im Webbrowser Chrome - ausserdem einfacher, mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erstellte oder bearbeitete Bilder zu erkennen. Wenn man etwa Zweifel hat, ob es sich um ein authentisches Foto oder Video handelt, wird man fragen können, ob KI mit im Spiel war. Anderen Diensten will Google eine Schnittstelle für eine KI-Erkennungsfunktion zur Verfügung stellen. Firmen wie Nvidia und OpenAI wollen Googles unsichtbare Wasserzeichen mit dem Namen SynthID künftig für Bilder und andere per KI erzeugte Inhalte verwenden.