Im Vergleich zur Marktkapitalisierung von Alphabet steht die für sich genommen riesige Kapitalerhöhung allerdings in einem ganz anderen Licht. Zuletzt wurde das Unternehmen von den Investoren mit gut 4,5 Billionen Dollar bewertet. Damit ist der Tech-Gigant der zweitwertvollste Konzern weltweit hinter KI-Chipriese Nvidia , der auf 5,4 Billionen Dollar kommt. Der Alphabet-Aktienkurs hat sich auf Sicht von zwölf Monaten mehr als verdoppelt. Gemessen am Börsenwert macht die Kapitalerhöhung daher nur einen Anteil von weniger als 2 Prozent aus.