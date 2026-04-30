Googles Mutterkonzern Alphabet profitiert weiter kräftig vom KI-Boom und einer hohen Nachfrage nach Werbung im Internet. Der Umsatz wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich um etwas mehr als ein Fünftel auf rund 110 Milliarden Dollar (94 Mrd Euro). Der operative Gewinn um fast ein Drittel auf fast 40 Milliarden Dollar. Damit schnitt der Konzern deutlich besser als erwartet ab. Die seit einiger Zeit hervorragend laufende Aktie könnte am Donnerstag ihre Rekordjagd fortsetzen.