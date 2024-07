Der Google -Mutterkonzern Alphabet steht einem Pressebericht zufolge vor seiner grössten Übernahme. Der Konzern befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf der Datensicherheitsfirma Wiz für rund 23 Milliarden US-Dollar (21 Mrd Euro), berichtete das «Wall Street Journal» (WSJ) am Wochenende unter Berufung auf eingeweihte Personen. Ein Deal könnte schon bald bekannt gegeben werden, sei aber noch nicht in trockenen Tüchern.