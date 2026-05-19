Wie Google den Online-Einkauf umkrempeln will

Google hat zudem ambitionierte Pläne für den Online-Handel. Seit der Erfindung von KI-Agenten gibt es die Vision, dass sie eigenständig ins Netz losziehen könnten, um Dinge für Nutzer zu kaufen. Google will die Infrastruktur dafür entscheidend mitgestalten. So stellte der Konzern einen «intelligenten» digitalen Einkaufskorb vor, der quer über verschiedene Händler und Dienste funktionieren soll. Unter anderem soll er automatisch nach günstigeren Preisen und Sonderangeboten für ausgewählte Artikel suchen - oder Nutzer informieren, wenn etwas Ausverkauftes wieder verfügbar ist. Wenn man etwa Bauteile für einen Computer zusammenstellt, wird der Einkaufskorb warnen, wenn sie nicht miteinander kompatibel sein sollten.