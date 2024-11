Gut acht Monate nach dem Inkrafttreten des europäischen Digitalgesetzes DMA wird Google in einem Experiment in Deutschland bei der Hotel-Suche etliche Angebote aus den Suchergebnissen entfernen. Bislang werden bei einer Suche nach einem Hotel zunächst drei bezahlte Ergebnisse von Spezialsuchmaschinen und Vergleichsportalen wie Booking.com oder Check24 angezeigt. Darunter folgt eine interaktive Karte mit Hotel-Einträgen, auf der auf einen Blick der Preis für eine Übernachtung zu sehen ist, die sogenannten kostenlosen Buchungslinks. Unterhalb der Karte folgen wiederum weitere Hotel-Einträge, die nicht gesponsert wurden. In dem Testlauf sollen nun die Karte und die kostenlosen Buchungslinks verschwinden.