Zuvor hatten beide Seiten - Behörde und Google - vor Publikum mit dem Gericht in Karlsruhe knapp zwei Stunden debattiert, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang abgewogen werden sollte, ob das Interesse des Amts an einer Sachaufklärung oder an der Geheimhaltung seitens des Unternehmens schwerer wiegen. Wann der Kartellsenat eine Entscheidung verkündet, war zunächst unklar.