Die Tochter des US-Konzerns Alphabet kündigte am Mittwoch die Integration seiner KI-Software "Bard" in ihre Suchmaschine an. Damit reagiert das Unternehmen auf den Vorstoss von Microsoft, den Google-Konkurrenten Bing ebenfalls mit KI-Eigenschaften auszustatten. Dazu setzt der Software-Konzern auf ChatGPT.