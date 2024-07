Das russische Verteidigungsministerium hatte am Morgen erneut zahlreiche ukrainische Drohnenangriffe gemeldet. Insgesamt seien in der Schwarzmeerregion und auf der Krim 21 Flugobjekte abgefangen und zerstört worden. Allein in der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim seien 15 Drohnen abgefangenen worden. Schäden gab es laut Behörden der Stadt nicht. Diese Angaben konnten ebenfalls nicht unabhängig überprüft werden. Über mögliche Treffer berichtet das Ministerium in der Regel nicht, nur über Abwehrerfolge.