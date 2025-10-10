Trump: «Feind im Innern»

Mit der Aktion reagierten Pritzker und Kimmel auf Trumps Darstellung demokratisch regierter Grossstädte als angeblich von Kriminalität und Unruhen völlig überforderte Kommunen, wo - auch mit Hilfe der Nationalgarde - hart durchgegriffen werden müsse. Der US-Präsident greift dabei zu martialischer Sprache und spricht etwa von einem «Feind im Inneren». Die US-Hauptstadt Washington nannte er ein «Rattenloch», Chicago ein «Kriegsgebiet» und Portland einen «brennenden Höllenschlund».