Die so freigewordenen Züge sollen künftig auch zwischen Berlin und Amsterdam fahren - diese Strecke wird ebenfalls seit März angeboten und sei stark nachgefragt. Von Juli an sollen die Züge täglich ausser dienstags zwischen Berlin-Spandau und Amsterdam fahren. Von Dezember an ist eine tägliche Frequenz geplant. Es sind weitere Halte in Braunschweig und Magdeburg geplant. Ausserdem halten die Züge in Hannover, Osnabrück und Bad Bentheim.