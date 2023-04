Die sich über Hunderte von Kilometern erstreckenden Verteidigungsanlagen markieren den Militärexperten zufolge Gebiete, in denen Russland mit einem Angriff rechnet oder die es als strategisch wichtig erachtet. Dem Bildmaterial zufolge konzentrieren sich die russischen Stellungen vor allem in der Nähe der Frontlinien in der südöstlichen Region Saporischschja, im Osten und auf dem schmalen Landstreifen, der die Halbinsel Krim mit dem Rest der Ukraine verbindet.