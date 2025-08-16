Moskau: Dreier-Gipfel war kein Thema

«Wenn wir so ein Treffen haben, denke ich, dass es einen anständigen und gerechtes Ende dieses Krieges noch deutlich vor Weihnachten geben wird», so Graham weiter. Wenn es nicht zu dem Dreier-Gipfel kommen sollte, müsse Trump schwere Konsequenzen ziehen gegen Putin und «dienjenigen, die sein Öl und Gas kaufen».