Regierungsrat Peyer entgegnete, dass die gesetzlichen Grundlagen es nicht ermöglichen würden, dem Vorbestraften die Aufenthaltsbewilligung zu entziehen. Gemäss eines Bundesgerichtsurteils dürften nur Vorstrafen, die weniger als fünf Jahre zurückliegen, berücksichtigt werden. Die Vorstrafe des Verhafteten sei älter gewesen. Der SP-Regierungsrat führte aber vor den Medien am Mittwoch aus, dass nun bei allen vier Verhafteten Verfahren für einen Entzug der Aufenthaltsbewilligung laufen.