Dreh- und Angelpunkt von Ebner

Die BZ Bank spielt somit eine Schlüsselrolle. Diese war über viele Jahre der Dreh- und Angelpunkt der Aktivitäten des bekannten Investors Martin Ebner. 2022 kaufte die GKB ihm die Mehrheit an der BZ Bank ab. Seit Anfang 2025 ist sie die alleinige Besitzerin. Ebner machte mit dem Verkauf den letzten Schritt in seiner Nachfolgeplanung.