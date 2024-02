Keine Angaben macht die GKB in ihrer Mitteilung zum Jahresabschluss über allfällige Ausleihungen an die österreichische Signa Gruppe. In verschiedenen Medien wurde mit Bezug auf eine Gläubigerliste bislang über ein Engagement des Bündner Kantonsinstitut in der Höhe von rund 60 Millionen Euro spekuliert. Im Berichtsjahr seien Wertberichtigungen für das Kreditgeschäft im Gesamtumfang von 3,5 Millionen Franken gebildet worden, schreibt die GKB.