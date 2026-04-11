Greenpeace hatte wiederholt vor den Umweltrisiken gewarnt, die nach Überzeugung der Umweltschützer von der Schattenflotte ausgehen. Mit der Schattenflotte versucht Moskau, einen von westlichen Unterstützern der Ukraine eingeführten Preisdeckel für russisches Öl zu umgehen. Dabei kommen alte und unterversicherte Tanker zum Einsatz. Der Öl-Export ist eine wichtige Einnahmequelle Russlands, das seit der Vollinvasion 2022 grossflächig Krieg gegen die Ukraine führt./chh/DP/zb