Der 45-Jährige kehrt damit an eine frühere Wirkungsstätte zurück, nachdem er die Region bereits von 2022 bis 2024 geführt hatte, wie die Franke-Gruppe am Dienstag mitteilte. Franke Home Solutions ist ein weltweiter Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche. Die Division erwirtschaftet mit rund 4200 Mitarbeitenden in über 30 Ländern einen Nettoumsatz von 932 Millionen Schweizer Franken.