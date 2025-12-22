Die Gespräche werden demnach im Rahmen eines gemeinsamen Ausschusses über Grenzfragen stattfinden. Der Vorschlag sei von Kambodscha gemacht worden. Ziel müsse es sein, eine Waffenruhe herbeizuführen, die wirklich von Dauer sei, sagte Sihasak.
Der Minister kündigte die Gespräche nach einem Sondertreffen der Aussenminister der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in Malaysias Hauptstadt an. Das Treffen befasste sich mit dem Grenzkonflikt der beiden Mitgliedstaaten.
Die Kämpfe an mehreren Stellen der thailändisch-kambodschanischen Grenze gehen bereits in dritte Woche. Hunderttausende Menschen wurden auf beiden Seiten vertrieben. Hintergrund des Konflikts ist ein jahrzehntelanger Streit um Gebietsansprüche. Beide Staaten beschuldigen sich, eine zuletzt geltende Waffenruhe zuerst verletzt zu haben./dg/DP/nas
(AWP)