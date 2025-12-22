Nach neuen Gefechten an ihrer gemeinsamen Grenze wollen Thailand und Kambodscha nach Medienberichten wieder Gespräche über eine dauerhafte Waffenruhe aufnehmen. Die Verhandlungen sollen am Mittwoch stattfinden, sagte Thailands Aussenminister Sihasak Phuangketkeow laut der malaysischen Zeitung «New Straits Times» in Kuala Lumpur. «Wir begrüssen die Diskussionen über eine Waffenruhe», wurde er zitiert.