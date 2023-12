Der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen (IGH) in Den Haag hatte am Freitag Venezuela angewiesen, «jede Handlung zu unterlassen, die die gegenwärtige Lage in dem strittigen Gebiet ändern würde». Guyanas Regierung bezeichnete das Referendum als Bedrohung seiner Sicherheit und des Friedens. Die Nation werde jeden Quadratzoll des Territoriums verteidigen, sagte Premierminister Mark Phillips am Freitag.