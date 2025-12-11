Der Informatiker Pierrakakis, der an der Harvard-Universität und am MIT studierte, gilt als Architekt der griechischen Entbürokratisierung und der Digitalreformen. Er machte sich auch europaweit einen Namen durch das effiziente Impfmanagement während der Corona-Pandemie. Seit März 2025 leitet er das Ministerium für Nationale Wirtschaft und Finanzen in Athen.