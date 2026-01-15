Keine Kritik an den hohen Ausgaben

Obwohl sich das Land nach der schweren Finanzkrise von 2010 bis 2018 immer noch im Aufbau befindet, werden die hohen Militärausgaben weder von politischen Parteien noch von der Bevölkerung kritisiert. Hintergrund sind die seit Jahrzehnten schwelenden Konflikte mit dem Nachbarn Türkei. Zwischen den zwei Nato-Mitgliedern kommt es immer wieder zu starken Spannungen bis kurz vor der bewaffneten Auseinandersetzung. Es geht dabei unter anderem um Hoheitsrechte in der Ägäis und Rohstoffe wie Erdgas im Mittelmeer.