Die Zahlen der ankommenden Migranten in anderen Ländern ging laut EU-Grenzschutzagentur Frontex in diesem Jahr zurück. Griechenland dagegen verzeichnete einen Anstieg um fast 40 Prozent auf rund 37.000 Menschen seit Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die wenigsten gelangen jedoch über die Landesgrenze von Türkei nach Griechenland - laut UN-Flüchtlingshilfswerk waren es dieses Jahr bislang rund 5.000 Migranten. Mehr als 30.000 irregulär Einreisende kamen hingegen von der türkischen Westküste per Boot auf den griechischen Inseln der östlichen Ägäis an. Zudem stieg auch die Zahl jener, die sich direkt aus Libyen per Boot in Richtung Kreta auf den Weg machten - dort kamen bislang in diesem Jahr rund 3.000 Menschen an./axa/DP/jha