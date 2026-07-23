Enge Zusammenarbeit mit Israel

Griechenland und Israel haben ihre Zusammenarbeit im Militär- und Rüstungsbereich in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Hintergrund sind unter anderem die angespannten Beziehungen zur Türkei im östlichen Mittelmeer. Mit dem neuen Massnahmenpaket setzt die Regierung ihren seit mehreren Jahren laufenden Kurs zur umfassenden Modernisierung der Streitkräfte fort./tt/DP/nas