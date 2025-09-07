Infolge der stabilen Haushaltslage kündigte Mitsotakis gezielte Entlastungen an: Familien mit Kindern sollen künftig deutlich weniger Einkommenssteuer zahlen, in vielen Fällen sogar gar keine mehr. Für junge Menschen unter 25 Jahren mit Einkommen bis 20.000 Euro entfällt die Einkommenssteuer vollständig. «Wir senken Steuern und erhöhen zugleich die sozialen Ausgaben», sagte er. Entlastet würden auch Mieter, Bewohner kleiner Dörfer sowie die Inselregionen durch niedrigere Steuersätze und gezielte Investitionsanreize. «Alle Massnahmen erfolgen im Einklang mit den europäischen Haushaltsvorgaben», betonte Mitsotakis.