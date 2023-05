Die Partei Neue Demokratie liegt in den Umfragen mit 32 bis 37 Prozent vorn. Sie könnte sich theoretisch mit der sozialistischen PASOK zusammentun, die mit acht bis elf Prozent an dritter Stelle liegt. Mitsotakis sagte jedoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters in dieser Woche, dass er "eine starke Einparteienregierung" vorziehe. "Die Erfahrung hat uns in Griechenland gelehrt, dass Einparteienregierungen viel stabiler sind als Koalitionsregierungen", sagte Mitsotakis.