Aus Sicht Athens müsse jedes neue EU-Massnahmenpaket sorgfältig abgewogen werden, erklärte ein Regierungsvertreter. Europa ​dürfe nicht ganze Wirtschaftszweige an Akteure ausserhalb der EU ​abtreten. «Die Sanktionen sollten die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ​Russlands schwächen und nicht anderen auf Kosten Europas strategische Vorteile verschaffen.» Am ‌Mittwoch hatten sich die EU-Botschafter nicht auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine einigen können. Genau davor ​hatte ​die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas gewarnt.