Eine vollständige Dekarbonisierung der globalen Schifffahrtsindustrie sei ohne den Einsatz von Kernenergie kaum möglich, betonte Mitsotakis. Die Technologie nuklear angetriebener Schiffe sei zwar in den vergangenen Jahrzehnten vor allem im militärischen Bereich erprobt worden, «zum jetzigen Zeitpunkt haben wir aber keine glaubwürdige Lösung zur Dekarbonisierung der Schifffahrt».