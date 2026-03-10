Eine vollständige Dekarbonisierung der globalen Schifffahrtsindustrie sei ohne den Einsatz von Kernenergie kaum möglich, betonte Mitsotakis. Die Technologie nuklear angetriebener Schiffe sei zwar in den vergangenen Jahrzehnten vor allem im militärischen Bereich erprobt worden, «zum jetzigen Zeitpunkt haben wir aber keine glaubwürdige Lösung zur Dekarbonisierung der Schifffahrt».
Griechische Reeder weltweit führend
Nach Angaben des Verbandes der griechischen Reeder bleiben sie weltweit führend - mit insgesamt 5.700 Schiffen. Die von Griechenland kontrollierte Flotte macht 20 Prozent der globalen und 61 Prozent der EU-Flotte aus./tt/DP/stw
