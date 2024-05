Die Klimakrise ist in Griechenland angekommen, stimmen Experten, und auch Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und Rhodos-Bürgermeister Koliadis, überein. Die Regierung hat kürzlich angekündigt, 2,1 Milliarden Euro in den Katastrophenschutz zu stecken. Das Aktionsprogramm «Aegis» sei notwendig, weil die Klimakrise längst da sei, sagte Mitsotakis. Die Brände 2023 zeigten, dass nichts mehr so sein werde, wie es war. Katastrophenschutzminister Vassilis Kikilias teilte mit, er erwarte einen weiteren Waldbrandsommer, weil der letzte Winter in Griechenland so warm und trocken war.