Angesichts gestiegener Energiepreise infolge des Iran-Krieges hat die griechische Regierung einen Zuschuss für Kraftstoffkosten aufgelegt. Anspruchsberechtigte können bis Ende April Anträge für den sogenannten «Fuel Pass» stellen, wie die Behörden mitteilten. Anspruch auf die Unterstützung haben Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen.