Griechenland hat am Freitag Kredite in Höhe von insgesamt 5,29 Milliarden Euro vorzeitig zurückgezahlt, die erst in den Jahren 2024 und 2025 fällig gewesen wären. Dabei handelt es sich um bilaterale Darlehen, die Griechenland 2010 im Rahmen des ersten Rettungsschirms von anderen EU-Staaten gewährt wurden, damit das Land nicht zahlungsunfähig wird, wie das Finanzministerium mitteilte.

15.12.2023 15:54