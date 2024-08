Nach mutmasslichen Angriffen von Huthi-Rebellen treibt ein griechischer Öltanker manövrierunfähig im Roten Meer. Dies meldete die britische Seefahrtsbehörde am Mittwoch. Demnach brach nach wiederholten Attacken an Bord ein Feuer aus, was zum Ausfall der Maschinen führte. Der Tanker «Sounion» sei am Morgen von zwei kleinen Booten etwa 77 Seemeilen (142 Kilometer) westlich der jemenitischen Hafenstadt Hodeidah angegriffen und von mehreren Geschossen getroffen worden, teilten das griechische Schifffahrtsministerium und die United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) mit.