Die angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine boomende Nachfrage nach Waffen gibt dem schwedischen Rüstungskonzern Saab Rückenwind. Die skandinavische Waffenschmiede, die auch bis zu 150 Gripen-Kampfjets in die Ukraine liefern soll, hob am Freitag ihre Umsatzprognose an. Der Betriebsgewinn des Herstellers des Kampfjets Gripen stieg im dritten Quartal um 16 Prozent auf 1,37 Milliarden Kronen.