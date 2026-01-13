Der Betreiber X Corp und das KI-Unternehmen xAI könnten auch dann haftbar gemacht werden, wenn die Inhalte von Nutzern erstellt worden seien, gab sich die MCMC überzeugt. Die Unternehmen hätten die Kontrolle über Gestaltung, Einsatz und Moderation des Chatbots sowie über Massnahmen zur Risikobegrenzung. Zudem verwies die Behörde auf Defizite bei X bezüglich der Durchsetzung eigener Richtlinien.