Nach der überraschenden Deeskalation von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Konflikt hat sich Dänemark bei seinen europäischen Partnern für die Rückendeckung bedankt. «Ich möchte deutlich machen, wie dankbar wir im Königreich Dänemark - einschliesslich Grönland - sind für all die Unterstützung, die wir aus ganz Europa erhalten haben», sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bei einem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel.