Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen hat das Treffen ihres Aussenministers Lars Løkke Rasmussen mit dessen US-Kollegen Marco Rubio in der kommenden Woche bestätigt. Einen Ort und eine genaue Zeit für den Termin im Konflikt um Grönland nannte Frederiksen während einer Parteikonferenz am Mittag nicht. «Wir stehen an einem Scheideweg», sagte die Regierungschefin der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge.