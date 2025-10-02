Ähnlich positiv äusserte sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Treffen mit Nielsen. «Europa und Grönland werden immer vertrauenswürdige und verlässliche Partner füreinander sein. Wir wollen unsere Zusammenarbeit weiter vertiefen», erklärte sie auf der Plattform X. Deshalb wolle man auch die finanzielle Unterstützung für Grönland verdoppeln, schrieb sie unter Verweis auf Pläne ihrer Kommission, dass mehr als 500 Millionen Euro aus dem nächsten mehrjährigen Etat an Grönland fliessen sollen.